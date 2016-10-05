Кристиан Хорнер: "Ферстаппен не жаловался на итоги "Гран-при Малайзии"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер рассказал, что пилот команды Макс Ферстаппен остался доволен вторым местом по итогам "Гран-при Малайзии". По ходу гонки, когда голландец настиг своего партнера Даниэля Риккьярдо, то попросил команду сделать так, чтобы австралиец пропустил его вперед, ведь Ферстаппен ехал на более свежей резине. Однако австралиец дал молодому напарнику по команде отпор и сохранил первое место.

– Ферстаппен вел себя спокойно, – цитирует Autosport Хорнера. – Он отдал все силы в этой борьбе, стараясь выиграть гонку. Апогеем их сражения стал момент, когда они поравнялись друг с другом в связке 5-6 поворотов. Это была честная борьба. На обсуждении гонки они оба были более чем довольны результатом.

Говорить о таких ситуациях нужно, когда придет время, но могу сказать, что для меня бы не стало проблемой, если бы мои пилоты боролись друг с другом за чемпионство. В условиях современных гонок огромное значение имеет бережное отношение к резине. Иногда, если ты идешь позади другой машины, то теоретически можешь настигать соперника, но пилот, идущий впереди, может в этот момент банально беречь шины.