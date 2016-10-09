Кристиан Хорнер: "Ферстаппен не сделал ничего плохого в борьбе с Хэмилтоном"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что Макс Ферстаппен боролся с Льюисом Хэмилтоном в рамках дозволенного в гонке "Гран-при Японии". Голландец стал в итоге вторым, а британец третьим, причем "Мерседес" подал жалобу на поведение Ферстаппена, которую затем отозвал.

– Я не вижу ничего страшного в маневре Макса, который защищал второе место, – цитирует Sky Sports Хорнера. – Льюис в любом случае выходил широко. А Ферстаппен действовал так, как должен был, он не сделал ничего плохого. Напротив, я думаю, Макс провел отличную гонку. Он был хладнокровен и сдерживал "Мерседес", показывая зрелую работу. Это феноменально.