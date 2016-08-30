15:34 | ФОРМУЛА-1

Кристиан Хорнер: "Ферстаппен контролировал ситуацию в Бельгии"

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Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что Макс Ферстаппен действительно агрессивно пилотировал на "Гран-при Бельгии", но тем не менее защитил своего подопечного. Напомним, что многие раскритиковали Макса за опасные маневры в отношении пилота "Феррари" Кими Райкконена на прямой Kemmel.

– Три машины метили в одно место на трассе, – цитирует Autosport Хорнера. – Себастьян Феттель был на внешнем радиусе и зажимал других пилотов. Возможно, он не осознавал, что Макс заходил во внутренний радиус, из-за чего Кими было некуда деваться.

Я думаю, что это гоночный инцидент, но Себастьян на внешнем радиусе действительно был чересчур агрессивен. У Макса же все было под контролем, и Кими видел его приближение.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/36008-horner-ferstappen-borolsya-na-grani-dozvolennogo

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