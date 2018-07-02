Кристиан Хорнер: "Это была гонка мечты"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер доволен гонкой "Гран-при Австрии". Победу одержал Макс Ферстаппен, а Даниэль Риккьярдо не добрался до финиша.

– Это результат мечты! – цитирует Sky Sports Хорнера. – Управление шинами было ключевым аспектом. Максу удалось поддерживать оптимальную температуру резины. Он уверенно провел гонку. Мы контролировали темп и управляли стратегией. Это невероятная гонка.

Но сочувствую Риккьярдо. Он мог финишировать вторым, однако техника подвела. Мы надеялись решить проблемы по ходу гонки, чтобы сохранить его на трассе, но не получилось.

80 тысяч зрителей, в том числе 20 тысяч голландцев, увидели, как "Ред Булл" побеждает на своей трассе. На лучшее и надеяться нельзя было. Теперь попробуем повторить это на другой домашней трассе – в Сильверстоуне.