Кристиан Хорнер: "Есть ощущение, будто нас ограбили"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер похвалил своих пилотов после "Гран-при Бразилии". Макс Ферстаппен стал вторым, упустив лидерство из-за столкновения с Эстебаном Оконом, который проигрывал голландцу круг.

– Мы показали фантастический темп в гонке, поэтому невероятно обидно, что Макс так упустил победу, – цитирует Grand Prix Хорнера. – Это было безответственное вождение со стороны Окона. Максу удалось за счет блестящего вождения и отличной тактики выйти в лидеры, гонка складывалась благополучно. Здорово выступил и Риккьярдо, устроив прорыв с 11-го места. Второе и четвертое места – отличный результат, но могло быть и больше. Есть ощущение, будто нас ограбили.