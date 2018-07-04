Кристиан Хорнер: "Если Хэмилтон внезапно не завершит карьеру, то подписание контракта с Риккьярдо - это формальность"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер подтвердил, что Даниэль Риккьярдо останется в команде. Австралиец тянул с продлением договора с "Ред Буллом", но решил сделать это.

– Мы на той стадии, когда есть обоюдное желание продолжать сотрудничество, – цитирует F1i Хорнера. – Вопрос только в том, когда мы объявим о продлении контракта, а не в том, объявим ли вообще. Есть ряд деталей, которые нужно обсудить. Безусловно, договор подпишем до летней паузы.

Так что если Льюис Хэмилтон не объявит о завершении карьеры в эти выходные в Сильверстоуне, то подписание контракта с Риккьярдо – это формальность.