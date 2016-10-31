Кристиан Хорнер: "Действия Ферстаппена не отличаются от того, что сделал Хэмилтон"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер выразил разочарование концовкой гонки "Гран-при Мексики". Напомним, что Даниэль Риккьярдо стал третьим, а Макс Ферстаппен – четвертым. Причем за агрессивную защиту позиции от Себастьяна Феттеля голландец был оштрафован на пять секунд.

– Конец гонки меня разочаровал, – цитирует F1i Хорнера. – Борьба была захватывающей. Мы не чувствовали, что Макс получил преимущество в борьбе с Феттелем. Он вынужден был так выехать, у него не было другого пути. Это не отличается от того, что сделал Хэмилтон в начале гонки, поскольку он получил преимущество, срезав поворот. Мы попросили дирекцию гонки дать разъяснения по этому поводу. Правила есть правила.