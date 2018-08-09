Кристиан Хорнер: "Алонсо? Мы инвестируем в молодежь, а не в близкого к концу карьеры пилота"

Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер опроверг слухи о том, что команда может пригласить Фернандо Алонсо. Такие разговоры появились после объявления об уходе в "Рено" Даниэля Риккьярдо с 2019 года.

– Я не уверен, что это хорошая идея, – цитирует F1Today Хорнера. – Мы предпочитаем инвестировать в молодежь, а не в пилота, который явно близок к концу карьеры. У нас есть несколько пилотов на контрактах. Они талантливы, поэтому я думаю, что мы просто оценим ситуацию, подумаем над вариантами. У нас привлекательная команда. Поэтому не думаю, что мы испытаем нехватку желающих выступать с нами.