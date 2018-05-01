Комиссия "Формулы-1" намерена изменить регламент на 2019 год вопреки желанию большинства команд

Комиссия "Формулы-1" приняла решение внести изменения в регламент гонок, начиная с сезона-2019, для упрощения обгонов, которых стало гораздо меньше после последних изменений правил. Как сообщает AFP, для принятия решения комиссии пришлось пойти против мнения большинства команд. С коррективами не согласились "Феррари", "Ред Булл", "Рено", "Торо Россо", "Хаас" и "Макларен", однако комиссия имеет право вносить изменения, если получит поддержку как минимум четырех команд, а также спонсоров, владельцев коммерческих прав на "Формулу-1" и шинников. При этом изменения должны быть утверждены советом ФИА, где "Феррари" имеет право вето.

Ключевые изменения касаются аэродинамики переднего и заднего антикрыльев. Переднее станет шире и проще, не будет иметь большого количества элементов, задняя планка DRS также будет увеличена для усиления эффекта от использования этой системы. Все это позволит преследующим машинам плотнее держаться за преследуемыми, не теряя значительно в прижимной силе и без повышенной деградации шин.