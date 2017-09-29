Команды обеспокоены возможным переходом экс-технического директора "Формулы-1" в "Рено"

Ведущие команды обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг бывшего технического директора "Формулы-1" Марцина Будковски. Специалист покинул свой пост, который занимал три года, а команды получили письмо от гоночного директора "Формулы-1" Чарли Уайтинга, который уведомил их об отставке Будковски и попросил не пересылать ему техническую информацию, которую они обязаны были отправлять специалисту для контроля.

Как сообщает F1i, озабоченность "Мерседеса", "Феррари", "Форс Индии", "Уильямса", "Макларена" и "Ред Булла" вызвали слухи о том, что Будковски перейдет в "Рено". Они считают это опасным шагом, поскольку специалист из-за занимаемой им прежде должности прекрасно знает технические нюансы и секреты ведущих команд и может их использовать на новой работе в "Рено". Французская команда не комментирует ситуацию, однако представители других команд собрались, чтобы выработать общую позицию по данному положению.