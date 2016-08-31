Команды хотят заблокировать внедрение "Пирелли" новых шин с "Гран-при Малайзии"

Команды "Формулы-1" намерены заблокировать попытку производителя шин "Пирелли" внедрить по ходу сезона резину с измененной технологией изготовления. Как сообщает Motorsport, шинники хотели внедрить такую резину уже с "Гран-при Малайзии", но перед этим дали результаты моделирования командам и позволили им провести тесты.

По данным источника, некоторые команды выразили протест по поводу изменений, поскольку все они уже определились с составом шин на гонки, а такие перемены могут сказаться на производительности резины. Если все команды не одобрят планы "Пирелли", то привезти новые шины компания не сможет. Единственная возможность для нее – попытаться убедить ФИА, что новые шины будут значительно безопаснее нынешних. Тогда команды заставят сменить резину.