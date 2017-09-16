Команды "Формулы-1" выступят за сохранение "акульих плавников" на 2018 год?

Руководство команд "Формулы-1" собирается оставить в использовании элемент аэродинамики болидов, получивший название "акулий плавник", сообщает Motosport. Перед началом сезона-2017 пилоты и болельщики высказывались против этой детали, которая, по их мнению, ухудшала внешний вид крыши автомобилей.

Напомним, в этом сезоне ФИА принудила команды указывать номера пилотов на болидах крупным шрифтом, из-за чего уменьшилась площадь для размещения логотипов спонсоров. Сохранив "акульи плавники", команды рассчитывают перенести номера на них. Эта инициатива должна получить одобрение со стороны Стратегической группы "королевских гонок".

Кроме того, по данным источника, команды приняли решение отказаться от "обезьяньих сидений" – задних подкрылок, на которые был направлен воздух из двигателя. Отмечается, что в ФИА такое развитие событий вызывает опасения в связи с возможным началом новой "войны развития".