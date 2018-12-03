Команды "Формулы-1" сформировали составы на следующий сезон

Составы команд "Формулы-1" на сезон-2019 окончательно сформированы. Об этом сообщил официальный твиттер "королевских гонок".
В следующем году между собой будут соперничать 10 команд, состоящие из 20 пилотов. Их составы выглядят следующим образом:
"Мерседес": Льюис Хэмилтон - Валттери Боттас;
"Феррари": Шарль Леклерк - Себастьян Феттель;
"Ред Булл": Пьер Гасли - Мах Ферстаппен;
"Рено": Нико Хюлькенберг - Даниэль Риккьярдо;
"Хаас": Роман Грожан - Кевин Магнуссен;
"Макларен": Карлос Саинс - Лэндо Норрис;
"Рэйсинг Поинт": Серхио Перес - Лэнс Стролл;
"Заубер": Кими Райкконен - Антонио Джиовинацци;
"Торо Россо": Даниил Квят - Александр Албон;
"Уильямс": Роберт Кубица - Джордж Расселл.
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