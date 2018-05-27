Команды "Формулы-1" договорились об упрощении двигателя с 2021 года

Команды договорились с ФИА о ряде изменений в регламенте с 2021 года. Как сообщает F1i, встреча между представителями ФИА, руководством "Формулы-1" и четырьмя мотористами гонок в Монако прошла продуктивно. Стороны договорились об изменениях в технологическом регламенте двигателей с 2021 года. В частности, будет ликвидирован элемент силовой установки MGU-H, который является одним из наиболее сложных в гибридной системе. "Мерседес" и "Рено" ранее выступали против этого.

– Мы в чем-то отступили, – отметил глава "Мерседеса" Тото Вольфф. – Отказ от MGU-H – это отход назад с точки зрения технологий. Но это компромиссное решение. Мы сохраним высокую скорость, двигатели будут более шумными и эффективными.

Также на совещании обсуждался вопрос введения потолка операционных затрат на сезон, который должен составить 150 миллионов долларов. Планируется, что он будет вводиться постепенно с 2021 по 2023 год, чтобы большие команды могли адаптироваться и оптимизировать траты.