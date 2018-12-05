Команда "Формулы-1" "Рено" сменит название

Команда "Формулы-1" "Рено" решила поменять свое название. Вместо Renault Sport Formula One Team она будет именоваться Renault F1 Team.

"Более простое и естественное название усилит связь между Renault и Формулой-1, существующую более 40 лет. Новое название и новый логотип помогут нам достичь стратегических целей – развития репутации Renault и имиджа бренда через нашу приверженность Формуле-1", - говорится в пресс-релизе команды.

В прошлом сезоне гонщики из "Рено" заняли общее четвертое место в Кубке конструкторов, набрав 122 очка.