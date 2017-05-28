Клоны из "Звездных войн" посетили "Гран-при Монако"

Сегодня в Монте-Карло состоится "Гран-при Монако", который проводится с 1950 года. На трибунах собрались необычные гости – болельщики переоделись в персонажей фильма "Звездные войны".

– Вы впервые в Монако?

– Да. Дарт Вейдер дал нам билеты. Он очень любит "Формулу-1", – приводит слова болельщика официальный Твиттер гонок.

Напомним, что квалификацию выиграл "Феррари" Кими Райкконен, а россиянин Даниил Квят, представляющий "Торо Россо", начнет с 11-й позиции.