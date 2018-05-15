22:35 15 мая | Формула-1

Клэр Уильямс: "Сироткин делает отличную работу, но наша техника не дает ему полностью раскрыть свой талант"

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Заместитель руководителя команды "Уильямс" Клэр Уильямс оценила выступление Сергея Сироткина. Она отметила, что нынешний болид не дает россиянину проявить себя.

 - Он делает отличную работу. Но, как видно, мы не дали ему ту технику, которая могла бы как следует раскрыть его талант. Когда мы в прошлом году проводили с ним тесты в Абу-Даби, мы остались очень довольны его работой, и он продолжает в том же духе, - цитирует Уильямс Motorsport.com. - Самое важное – это то, что Сергей впечатлил нас своим подходом. Очевидно, что этот год оказался сложным для команды, но его отношение и подход нас по-настоящему поразили. Новички, когда они только приходят в Формулу-1, всегда хотят показать свой талант. Но он сохранил голову на плечах и просто работает. Думаю, это впечатлило нас сильнее всего.

В нынешнем сезоне российский гонщик пока не набрал ни одного очка.

 

Дополнительная информация

https://ru.motorsport.com/f1/news/nasha-mashina-ne-daet-emu-raskryt-talant-kler-uilyams-o-sirotkine-1037610/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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TihoMimoEdu

Боже, Клэр, зачем вы это сказали! Сейчас тут самый главный наш "эксперд" из мучного отдела на двух пальцах докажет вам, что вы вообще ничего не понимаете в Ф1. Надеюсь, вы не знаете русского языка... Скорее похвалите Кубицу! А лучше сразу МакФерса - пожалейте наши нервы!

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