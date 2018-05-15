Клэр Уильямс: "Сироткин делает отличную работу, но наша техника не дает ему полностью раскрыть свой талант"

Заместитель руководителя команды "Уильямс" Клэр Уильямс оценила выступление Сергея Сироткина. Она отметила, что нынешний болид не дает россиянину проявить себя.

- Он делает отличную работу. Но, как видно, мы не дали ему ту технику, которая могла бы как следует раскрыть его талант. Когда мы в прошлом году проводили с ним тесты в Абу-Даби, мы остались очень довольны его работой, и он продолжает в том же духе, - цитирует Уильямс Motorsport.com. - Самое важное – это то, что Сергей впечатлил нас своим подходом. Очевидно, что этот год оказался сложным для команды, но его отношение и подход нас по-настоящему поразили. Новички, когда они только приходят в Формулу-1, всегда хотят показать свой талант. Но он сохранил голову на плечах и просто работает. Думаю, это впечатлило нас сильнее всего.

В нынешнем сезоне российский гонщик пока не набрал ни одного очка.