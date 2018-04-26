Клэр Уильямс: "С нынешним финансовым дисбалансом перспективы "Уильямса" мрачны"

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс считает, что у ее команды мрачное будущее, если правила "Формулы-1" не изменятся. Она рассчитывает на принятие с 2021 года потолка бюджета в размере 150 миллионов долларов, с чем не согласны топ-команды.

– Я не говорю, что мы на грани, но с нынешним финансовым дисбалансом вероятность выживания "Уильямса" в среднесрочной и долгосрочной перспективе выглядит мрачно, – цитирует Blick Уильямс. – Когда я бралась за эту работу, верила, что мы снова сможем побеждать. Теперь я в это не верю. Наш спорт сломан. Наивно полагать, что если просто много работать, то получишь награду в виде побед. Только три команды способны побеждать. Финансовое отставание от "Мерседеса", "Феррари" и "Ред Булла" слишком велико. Невозможно идти с ними в ногу. И это печально. Если новые ограничения действительно будут такими, мы сможем выжить. Что касается результатов, то я прекрасно понимаю, что есть команды с меньшими затратами, чем у нас, но проводящие лучшую работу.