Клэр Уильямс: "Объявим состав ближе к концу года"

Глава "Уильямса" Клэр Уильямс подчеркнула, что в команде довольны работой Фелипе Массы и Валттери Боттаса. По словам Уильямс, окончательный состав на следующий сезон они объявят ближе к концу года.

- Мы не раз говорили, что вполне довольны работой Фелипе и Валттери, - цитирует F1News Уильямс. - Понимаю, все ждут от нас заявления, так как многие команды уже объявили состав, но мы пока не готовы назвать гонщиков на следующий сезон. Мы рассматриваем все варианты и, надеюсь, сможем вскоре обо всем рассказать. Вы се узнаете ближе к концу года.