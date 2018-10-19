Клэр Уильямс: "Хотели бы видеть в "Уильямсе" пилота уровня Окона, но нужно учитывать разные факторы"

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс подтвердила, что команда ведет переговоры по подписанию Эстебана Окона, который покинет по окончании сезона "Форс Индию". Ранее "Уильямс" объявил о заключении контракта с Джорджем Расселлом на следующий сезон.

– Если бы кто-то с таким уровнем таланта, как у Окона, оказался в нашей команде не только на один год, я бы согласилась, – цитирует F1i Уильямс. – Мы подписали Расселла, потому что смогли договориться о нескольких сезонах. Это позволяет нам выстраивать будущее. Много работаем над тем, чтобы сформировать бюджет на 2019 год. Это должно позволить нам подписать достойного пилота. Подписание Джорджа это подтверждает. Но для второго пилота такого пространства для маневра нет. Есть другие факторы, которые следует учитывать. Мы хотели бы действовать в том же духе, но не можем так. Хотим убедиться, что Эстебан останется не на один год.

Помимо Окона на второе место в "Уильямсе" претендует нынешний призовой гонщик команды Сергей Сироткин и резервный пилот Роберт Кубица.