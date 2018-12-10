Клэр Уильямс: "Боевой дух Кубицы нужен "Уильямсу"

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс высоко ценит потенциал Роберта Кубицы. В следующем сезоне поляк будет боевым пилотом команды вместо Сергея Сироткина.

– Роберт отлично поработал в этом году в качестве резервного пилота, – цитирует F1i Уильямс. – Он ярко проявил себя. Следующий год – новый старт для "Уильямса". Я много времени провела с Робертом и ценю его боевой дух. Это то, что нужно сейчас команде. Роберт на сто процентов готов к гонкам. Он оправдал все наши ожидания.