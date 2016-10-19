14:36 | ФОРМУЛА-1

Кинг хочет выступать за "Манор" в следующем сезоне

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Британец Джордан Кинг в следующем сезоне может стать призовым пилотом "Манора". Ожидается, что как минимум одно место в команде освободится после ухода Паскаля Верляйна или Эстебана Окона, которыми интересуются конкуренты.

– Еще ничего не решено по поводу следующего сезона, – цитирует F1i Кинга. – Конечно, хочется попасть в команду в качестве основного пилота. Но в "Формуле-1" нужно учитывать много факторов. Но если я не попаду в гонки в следующем году, то попытаюсь это сделать через сезон. Моя судьба в моих руках.

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