19:45 | ФОРМУЛА-1

Кими Райкконен: "Я за агрессивную, но справедливую борьбу"

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Пилот "Феррари" Кими Райкконен, ставший 9-м на "Гран-при Бельгии", отметил, что Макс Ферстаппен из "Ред Булла" чуть не спровоцировал аварию во время гонки.

- Я всегда за агрессивную, но справедливую борьбу, поэтому неправильно, что мне пришлось тормозить, чтобы не врезаться в Ферстаппена, потому что он совершил свой маневр уже после меня, - приводит Sky Sports слова Райкконена. - Иначе могла произойти серьезная авария. У меня не возникало подобных ситуаций – когда мне бы приходилось тормозить с полной скорости – ни с одним из других гонщиков.

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