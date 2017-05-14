Кими Райкконен: "Я провел небрежную квалификацию"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен заявил, что не доволен своим результатом в квалификации "Гран-при Испании". По итогам субботних заездов финн занял четвертое место.

– Я должен выступать лучше и допускать меньше ошибок, – приводит Autosport слова Райкконена. – По каким-то причинам мне не удалось собрать хороший круг. Казалось, что машина достаточно быстрая, но я так и не смог проехать чистый и быстрый круг.

Я слишком широко вошел уже в первый поворот, но все равно ехал быстро. Затем я вновь зашел широко в четвертый и пятый виражи, где потерял немного времени. Если бы не эти помарки, я мог бы бороться за первое место. Я провел небрежную квалификацию, но постараюсь отыграться в гонке.