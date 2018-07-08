Кими Райкконен: "Я нормально отношусь к командам из боксов, но их время еще не пришло"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен отметил, что не видит ничего удивительного в отсутствии командной тактики на данном этапе чемпионата мира. В гонке "Гран-при Австрии" многих удивило, что "Феррари" не приказала Райкконену пропустить вперед Себастьяна Феттеля, который ведет борьбу за чемпионство.

– Ничего не изменилось. Установки и рекомендации такие же, какими были в 2007 году, когда я пришел в "Феррари", – цитирует F1Today Райкконена. – Только журналисты делают из этого большие истории. Командные приказы рано или поздно появятся. И я к ним нормально отношусь. Но их время еще не пришло.