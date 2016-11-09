Кими Райкконен: "Всегда приятно вернуться в Бразилию"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен в преддверии "Гран-при Бразилии" высказал мнение, что пилотировать на предстоящей трассе не так сложно. За свою карьеру в "Королевских гонках" финн всего раз выигрывал на Интерлагосе, в 2007 году, но именно та победа позволила ему стать чемпионом мира.

– Всегда приятно вернуться сюда, – цитирует Autosport Райкконена. – Это трасса старой школы, которая отличается от всех остальных. Круг здесь очень короткий, поворотов не так много, но показать хорошее время круга очень трудно, поскольку результаты всегда получаются очень плотными. Потеря одной десятой секунды приводит к потере нескольких позиций. Кроме того, в календаре не так много трасс, где движение осуществляется против часовой стрелки.

Очевидно, что на этой трассе много раз меняли асфальт, и в первый год с этим не возникает никаких проблем, но в дальнейшем кочек становится все больше и больше, что делает трек еще сложнее. Организаторы недавно заменили поребрики, поэтому характер трассы также немного изменился. Тем не менее проехать хороший круг здесь трудно, хотя пилотировать не так сложно.