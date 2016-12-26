Кими Райкконен: "В следующем году "Феррари" сможет навязать борьбу лидерам"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен считает свою команду сильной, даже несмотря на неудовлетворительный результат по окончании сезона. Финн занял 6-е место в личном зачете по итогам чемпионата, а его одноклубник Себастьян Феттель стал четвертым.

– Несмотря на всю упорную работу и старания, в минувшем сезоне нам было тяжело, и мы не смогли добиться желаемого результата, – цитирует Райкконена Autosport.com. – Но благодаря всем сотрудникам команда продолжала добавлять и учиться. Считаю, что "Феррари" сильная команда, пусть результаты и не показывают этого. Я надеюсь, что в следующем году наша машина будет более конкурентоспособной, и тогда мы сможем навязать борьбу лидерам.

Если сравнивать эти результаты с тем, что я показывал в последние два года, прогресс виден, но этого все равно недостаточно. Команда хочет большего. Конечно, в этом году были и приятные моменты, однако конечный результат оказался совсем не таким, как мы рассчитывали.