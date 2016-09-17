Кими Райкконен: "В практике я был ближе к лидеру, но это ничего не значит"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен выразил недовольство пятым местом в квалификации "Гран-при Сингапура". Финн пропустил вперед "Мерседес" и "Ред Булл" в полном составе.

– В практике я был ближе к лидеру, но свободные заезды не дают истинной картины, – цитирует Motorsport Райкконена. – Пятое место вызывает разочарование. Но я думаю, что мы выжали максимум из машины. Первый круг был хорошим. И во второй попытке я знал, что нужно поднажать. Но слишком широко вышел из первого поворота, взяв на себя лишний риск. Машина ведет себя хорошо, но для большей скорости недостаточно сцепления.