Кими Райкконен: "Успех не поменял Феттеля"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен доволен взаимодействием с партнером по команде Себастьяном Феттелем. По словам финна, немец не зазнается, несмотря на свои титулы и статус первого номера в команде.

– Мы хорошо ладим, – цитирует Bild Райкконена. – В отношениях с ним нет никакой политики и прочей чуши. У нас нормальная дружба. Он очень простой человек, которого успех не поменял. Даже после нашего столкновения в Сингапуре он ничего не сказал. Он прекрасно понимает свои ошибки, как и я. В такой дружеской атмосфере приятно работать. Это помогает нам сделать машину быстрее, потому что мы работаем сообща. У нас одна цель – вернуть "Феррари" титул. И мы дополняем друг друга.