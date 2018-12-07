Кими Райкконен: "У "Заубера" есть все детали, чтобы построить великолепную машину"

Финский гонщик "Заубера" Кими Райкконен рассказал о своих впечатлениях от первых тестов в швейцарской команде.

"У "Заубера" есть все детали для того, чтобы построить великолепную машину. Отмечу, прежде всего, воздуховод. А еще у нас стоит двигатель от "Феррари", так что мы знаем, чего мы можем достичь. Не вижу не единой причины тому, чтобы мы не смогли удачно выступить в следующем сезоне. Для меня было очень важно проехаться на машине и посмотреть, есть ли там вещи, которые нужно поправить, но все было идеально. Это другая машина, но мое чувство управления ей осталось прежним", - приводит слова Motorsport.

Cледующий сезон Райкконен начнет в составе "Заубера", за который он выступал в начале карьеры в 2001 году.