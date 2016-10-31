Кими Райкконен: "Тяжело атаковать, когда нет сцепления с дорогой"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен признался, что ему было тяжело в гонке "Гран-при Мексики". Финн показал шестой результат.

– Я стартовал не так уж и плохо, – цитирует Motorsport Райкконена. – После первого пит-стопа очень старался найти сцепление с дорогой на "медиуме". Но, честно говоря, этого мне не удалось сделать. Я не работал толком на этой резине. Наверное, мы зря ее выбрали. Но сейчас легко говорить. С трудом я прошел Хюлькенберга, потому что тяжело атаковать, когда не имеешь сцепления с дорогой.