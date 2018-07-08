Кими Райкконен: "Столкновение с Хэмилтоном - моя вина. Порой такое бывает"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен признал свою вину в столкновении с Льюисом Хэмилтоном на старте "Гран-при Великобритании". Хэмилтон в результате контакта откатился на последнее место, а Райкконен получил 10-секундный штраф. В результате Хэмилтон занял второе место, а победил партнер Райкконена Себастьян Феттель.

- Это моя вина. Порой такое бывает, - цитирует Sky Sports Райкконена. - Это была моя ошибка, я получил 10 секунд штрафа и продолжил борьбу. Я пытался, сделал все, что мог. Но кое-кому кажется, что это не так, к сожалению.