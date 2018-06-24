Кими Райкконен: "Слухи о моем уходе из "Феррари"? Каждый год кто-то о чем-то говорит"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен заявил, что его не беспокоят разговоры о возможном уходе из команды. Ранее сообщалось, что в следующем году "Феррари" не станет продлевать контракт с финном, которого заменит гонщик "Заубера" Шарль Леклер.

- Каждый год кто-то о чем-то говорит. Это не мое дело, и вам следует задать вопрос тем, кто пишет подобные новости, - цитирует f1news.ru Райкконена. – Придаст ли уверенности победа на "Гран-при Франции"? Не думаю, что победа как-то влияет на пилотаж. Я выигрывал гонки ранее и не вижу причин, по которым не смогу сделать это снова. Да, я давно не добивался успеха, но победа не означает, что в тот же момент или на следующий день ты становишься совершенно иным гонщиком. Она ничего не меняет.

Гонка "Гран-при Франции" пройдет сегодня и начнется в 17.10 по московскому времени. Финнский пилот будет стартовать с шестой позиции.

Напомним, что после семи этапов Райкконен занимает пятую строчку в личном зачете, имея 68 очков в активе. В этом сезоне финн еще не поднимался на первую ступень подиума, дважды он был третьим и один раз вторым.