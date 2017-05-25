Кими Райкконен: "Ред Булл" в числе претендентов на победу на "Гран-при Монако"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен, ставший третьим во второй практике "Гран-при Монако", не исключил, что за победу поборются сразу три команды. Он высоко оценил выступление "Ред Булла".

– Похоже, "Ред Булл" тоже будет в числе претендентов на победу, – приводит Autosport слова Райкконена. – Но было ожидаемо, что в Монако "Ред Булл" окажется в хорошей форме. Нас ждет интересное сражение, поэтому нужно постараться выступить как можно лучше. Мы прибавляли на протяжении всего сегодняшнего дня.

Я доволен машиной, но нужно еще чуть-чуть прибавить на одном быстром круге. У нас есть время, мы продолжим работать в обычном режиме, а в субботу увидим, каким будет результат.