Кими Райкконен провел тесты в составе "Заубера"

Финский гонщик Формулы-1 Кими Райкконен впервые за 17 лет выехал на трек за рулем болида команды "Заубер" для того, чтобы проверить резину на шинных тестах в Абу-Даби. Об этом сообщает F1news.ru.

Райкконен перешел в швейцарскую команду из "Феррари", до окончания действующего контракта с итальянской конюшней ему разрешили провести тесты в составе "Заубера". 37-летний пилот сегодня утром проехал один круг в комбинезоне без спонсорских надписей, дабы учесть интересы обеих команд.

Заменил Райкконена в "Феррари" французский пилот Шарль Леклер. Он проведет свой тест завтра, сегодня "Скудерия" будет работать с Себастьяном Феттелем.