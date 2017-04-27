Кими Райкконен: "Петь у меня получается отвратительно"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен рассказал о соперничестве с "Мерседесом" и своих хобби. По его словам, он доволен своей работой, а результаты еще можно улучшить.

– У нас отличная машина. Мы работаем над различными нюансами, но в целом мне нравится, как все работает, – отметил Райкконен.

– Почему тогда дистанция между вами и Себастьяном Феттелем сотсавляет 20 с лишним очков?

– В каждой гонке ситуация складывается по-своему. Не могу назвать результаты ужасными: я был в пятерке на всех гонках. У нас еще есть время все улучишить.

– Была информация, что у вас в Хельсинки есть свой караоке-бар. Вы поете?

– Естественно, у меня есть определенные занятия в жизни, помимо "Формулы-1". Я иногда хожу в бар сам, история про бизнес немного раздута, но отчасти это правда. Что касается голоса, то пою я отвратительно. Это лучше не слушать. (Мария МАРКОВА)