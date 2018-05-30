Кими Райкконен: "Останусь ли я в "Феррари"? Зависит от того, что захочет команда"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен рассказал, что его будущее зависит не только от его желаний, но и от планов руководства команды. Финн выступает за итальянскую конюшню с 2014 года. Его действующий контракт рассчитан до конца этого года.

- Мне постоянно задают этот вопрос: останусь я или нет? Решение принимать не мне, оно зависит от того, что захочет команда. Они знают, чего хочу я, - приводит La Gazzetta dello Sport слова Райкконена. - Меня бы не было в "Формуле-1", если бы мне это не нравилось. Мне больше ничего не нужно доказывать. Радость от гонок – то единственное, что удерживает меня в "Формуле-1" – без всего остального я могу прожить. Я прилагаю такие же усилия и получаю такие же эмоции, как когда только начинал выступать.

Финн участвует в "Формуле-1" с 2001 года. За это время он становился чемпионом мира один раз, в 2007 году.

После шести этапов этого сезона Райкконен с 60 очками занимает пятую строчку в личном зачете.