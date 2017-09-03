Кими Райкконен: "Не знаю, в чем проблема "Феррари"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен признался, что не знает причину неудачного выступления команды на "Гран-при Италии". На домашней для "Феррари" трассе в Монце финн финишировал пятым, в конце гонки пропустив Даниэля Риккьярдо из "Ред Булла".

– Первый круг был неплохим, но потом – даже не помню за кем тогда ехал – у меня начались проблемы, – приводит Autosport слова Райкконена. – Я терял автомобиль на входе в некоторые повороты. Затем все стало немного лучше, но в последнем повороте мне по-прежнему было трудно – несколько раз меня там чуть не развернуло.

На прямой у меня тоже не все получалось, хотя я и обогнал некоторых ребят. В целом это был трудный уик-энд для команды. Некоторые круги давались лучше, но большую часть времени мне не хватало сцепления и темпа.

Я не знаю в чем проблема, это трудный вопрос. К сожалению, это одна из самых неподходящих для нас трасс.