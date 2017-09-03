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Кими Райкконен: "Не знаю, в чем проблема "Феррари"


Пилот "Феррари" Кими Райкконен признался, что не знает причину неудачного выступления команды на "Гран-при Италии". На домашней для "Феррари" трассе в Монце финн финишировал пятым, в конце гонки пропустив Даниэля Риккьярдо из "Ред Булла".

 
Сегодня. Монца. Льюис ХЭМИЛТОН (слева) обошел Себастьяна ФЕТТЕЛЯ в доме "Феррари" - и теперь опережает его в личном зачете.Дубль "Мерседеса" на земле "Феррари". Хэмилтон снова первый

– Первый круг был неплохим, но потом – даже не помню за кем тогда ехал – у меня начались проблемы, – приводит Autosport слова Райкконена. – Я терял автомобиль на входе в некоторые повороты. Затем все стало немного лучше, но в последнем повороте мне по-прежнему было трудно – несколько раз меня там чуть не развернуло.

На прямой у меня тоже не все получалось, хотя я и обогнал некоторых ребят. В целом это был трудный уик-энд для команды. Некоторые круги давались лучше, но большую часть времени мне не хватало сцепления и темпа.

Я не знаю в чем проблема, это трудный вопрос. К сожалению, это одна из самых неподходящих для нас трасс.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/45809-kimi-raykkonen-ya-ne-znayu-v-chyom-problema-ferrari​

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