09:45 | ФОРМУЛА-1

Кими Райкконен: "Не скажу, что Сузука - моя любимая трасса"

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Пилот "Феррари" Кими Райкконен в преддверии "Гран-при Японии" отметил, что ключом к успеху в предстоящей гонке может стать идеальная работа автомобиля и команды. Он добавил, что Сузука – не самая его любимая трасса.

– Не могу сказать, что Сузука – моя любимая трасса, – приводит Autosport слова Райкконена. – Но она мне все равно нравится. Она требовательна как к гонщику, так и к автомобилю, который должен работать идеально.

Сама трасса очень быстрая, и основная сложность заключается в том, чтобы заставить все работать так, как ты хочешь. Но если все складывается удачно, здесь можно атаковать на пределе. Кроме того, на Сузуке всегда есть шанс совершить результативный обгон – все зависит от вашей скорости и действий соперника впереди.

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