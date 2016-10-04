Кими Райкконен: "Не могу сказать, что Сузука - моя любимая трасса"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен в преддверии "Гран-при Японии" признался, что достаточно спокойно относится к одной из самых популярных трасс в календаре. Финн подчеркнул, что все равно считает ее сложной и довольной интересной для пилотирования.

– Не могу сказать, что Сузука – моя любимая трасса, – цитирует Autosport Райкконена. – Но она мне все равно нравится. Она требовательна как к гонщику, так и к автомобилю, который должен работать идеально. Сама трасса очень быстрая, и основная сложность заключается в том, чтобы заставить все работать так, как ты хочешь, но если все складывается удачно, здесь можно атаковать на пределе. Кроме того, на Сузуке всегда есть шанс совершить результативный обгон – все зависит от вашей скорости и действий соперника впереди.