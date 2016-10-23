Кими Райкконен: "Наши стартовые позиции далеки от идеала"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен подчеркнул, что подняться выше пятого места в квалификации "Гран-при США" не позволила скорость машины. Он отметил: в гонке необходимо выступить сильнее.

– Конечно, мы не можем быть довольны результатом, учитывая большое отставание, – приводит Autosport слова Райкконена. – Мы сделали все, что могли, но наши стартовые позиции далеки от идеала. Но таковая реальная ситуация, и в гонке нам нужно выступить сильнее.

Вчера у нас возникли проблемы с поиском правильных настроек. Мы внесли небольшие корректировки, и сегодня управляемость машины стала лучше. Нам не хватает скорости, и чтобы ехать быстрее, нужно больше сцепления с трассой.

Завтра нас ждет длинная гонка. Наш темп на дистанции выглядит неплохо, поэтому я рассчитываю, что машина будет более конкурентоспособна, чем сегодня. Безусловно, мы постараемся сделать все возможное, и надеюсь, выступим успешно.