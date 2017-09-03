Кими Райкконен: "Нам нужны настоящие дождевые шины, чтобы не ждать часами, когда кончится дождь"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен раскритиковал "Пирелли" за дождевые шины. Из-за дождя квалификация "Гран-при Италии" прерывалась на 2 часа 40 минут.
– Это глупая ситуация, – цитирует F1i Райкконена. – Мы ждем часами, потому что у нас нет настоящих дождевых шин, которые могут справляться со стоячей водой на прямых. Это не радует ни пилотов, ни зрителей. Честно говоря, нам нужны настоящие дождевые шины, чтобы мы не ждали часами, пока пройдет дождь и сойдет вода.
storog1977
Согласен, мысль здравая. Кто ж их послушает? Вместо нормальной резины они стринги на лобовухе получат)) Очень эта Хало похожа на них)))
14:30
Джерри. Без Тома.
А Кими в кои-то веки умную вещь сказал.
14:12
Джерри. Без Тома.
Йос против яиц.
14:10
storog1977
Яйца вам нужны
13:57