Кими Райкконен: "Нам нужны настоящие дождевые шины, чтобы не ждать часами, когда кончится дождь"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен раскритиковал "Пирелли" за дождевые шины. Из-за дождя квалификация "Гран-при Италии" прерывалась на 2 часа 40 минут.

– Это глупая ситуация, – цитирует F1i Райкконена. – Мы ждем часами, потому что у нас нет настоящих дождевых шин, которые могут справляться со стоячей водой на прямых. Это не радует ни пилотов, ни зрителей. Честно говоря, нам нужны настоящие дождевые шины, чтобы мы не ждали часами, пока пройдет дождь и сойдет вода.