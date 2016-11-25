20:02 | ФОРМУЛА-1

Кими Райкконен: "Надеюсь, "Феррари" завершит сезон, добившись высокого результата"

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Пилот "Феррари" Кими Райкконен остался доволен итогами первого дня гоночного уик-энда "Гран-при Абу-Даби". Финн показал шестое время, уступив лидеру и гонщику "Мерседеса" Льюису Хэмилтону 0,603 секунды.

– Машина выглядела довольно хорошо, – цитирует Autosport Райкконена. – В целом это была обычная пятница: мы опробовали различные варианты настроек и детали. Нам еще нужно поработать над настройками для квалификации, но это нормальная ситуация для любого "Гран-при".

Надеюсь, мы завершим сезон, добившись высокого результата. Сегодня все прошло не так уж плохо. Гранулирование шин было ожидаемым для пятницы. До гонки ситуация должна измениться в лучшую сторону.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/38489-kimi-raykkonen-pyatnica-proshla-ne-tak-uzh-ploho

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