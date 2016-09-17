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Кими Райкконен: "Надеюсь, "Феррари" хватит скорости побороться за победу"

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Пилот "Феррари" Кими Райкконен с оптимизмом смотрит на гонку "Гран-при Сингапура". Во вторых свободных заездах финн показал второе время.

– Первая сессия была сложной, а во второй практике все работало как нужно, – цитирует Grand Prix Райкконена. – Машина очень хорошо сбалансирована. Остались приятные ощущения от работы. Но наверняка еще можно что-то улучшить. Трудно сказать, насколько мы можем быть сильными. После пятницы судить нельзя. Но оптимизм есть. Пока все складывается удачно. Надеюсь, нам хватит скорости побороться за победу.

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