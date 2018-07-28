Кими Райкконен: "Мы могли спокойно выиграть квалификацию, но уступили двум "Мерседесам"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен выразил сожаление по поводу третьего места в квалификации "Гран-при Венгрии". Финн уступил двум пилотам "Мерседеса" в дождевых условиях.

– Результат нельзя считать идеальным, – цитирует F1i Райкконена. – Потому что машина чувствовала себя уверенно, управлялась хорошо даже на мокрой трассе. Немного не повезло с работой шин. А в последней попытке мне помешала машина "Хааса". Мы могли комфортно выиграть квалификацию, а вместо этого стартуем за "Мерседесами". Но мне нравится трасса в Венгрии, и мы рассчитываем побороться за победу в любых условиях.