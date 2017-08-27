Кими Райкконен: "Мое наказание было слишком суровым"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен выразил недовольство гонкой "Гран-при Бельгии". Финн занял четвертое место, получив по ходу заезда 10-секундный штраф "стоп энд гоу" за игнорирование двойных желтых флагов.

– Наверное, у стюардов были веские причины так меня наказывать, но я не думал, что действовал опасно, – цитирует F1i Райкконена. – Машина Ферстаппена уже стояла в безопасной позиции и не мешала. Я видел желтые флаги, но думаю, что наказание слишком суровое. Не знаю, как другие отреагировали на эти флаги. Я не ехал быстрее, чем на других кругах. Догнать Риккьярдо я не смог. "Ред Булл" был очень быстр на прямых. После ухода машины безопасности я пытался прорываться, но результат не самый лучший. Хотя ситуация могла быть и хуже.