Кими Райкконен: "Место в квалификации не отражает нашей истинной скорости"

Гонщик "Феррари" Кими Райкконен подчеркнул после квалификации "Гран-при Мексики", что изначально в субботу автомобиль вел себя лучше, однако под конец он столкнулся с проблемами. Финский пилот стал шестым.

– Мой автомобиль вел себя определенно лучше сегодня, – приводит Autosport слова Райкконена. – Однако было трудно заставить резину работать должным образом. В первом сегменте с этим было все в порядке, но во втором мы уже начали испытывать проблемы, которые вернулись в финальном сегменте. Я хорошо проехал первый круг, но потерял время на некоторых участках, а под конец автомобиль стал странно себя вести. Команда сейчас пытается понять, что случилось в последней попытке, когда у меня упала мощность. Мне кажется, я мог проехать гораздо быстрее. Я сильно не расстроился после первой попытки, учитывая проблемы во втором сегменте, однако место в квалификации не отражает нашей истинной скорости. Жаль, что вышло все таким образом.