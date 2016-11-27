Кими Райкконен: "Машина была настроена хорошо, но возникли проблемы с резиной"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен отметил, что ему непросто далась гонка "Гран-при Абу-Даби". Финн на заключительном этапе чемпионата занял шестое место.

– Это была непростой для меня, – цитирует Grand Prix Райкконена. – Машина была настроена хорошо, но возникли проблемы с резиной. Я старался сохранять свежими передние шины – с ними были сложности. Когда ко мне приблизился Феттель, я понимал, что он на другой тактике, поэтому пропустил его. Год получился сложным, не таким, каким бы мы хотели его видеть. Но в последнее время мы плодотворно работали.