23:41 27 ноября | ФОРМУЛА-1

Кими Райкконен: "Машина была настроена хорошо, но возникли проблемы с резиной"

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Пилот "Феррари" Кими Райкконен отметил, что ему непросто далась гонка "Гран-при Абу-Даби". Финн на заключительном этапе чемпионата занял шестое место.

– Это была непростой для меня, – цитирует Grand Prix Райкконена. – Машина была настроена хорошо, но возникли проблемы с резиной. Я старался сохранять свежими передние шины – с ними были сложности. Когда ко мне приблизился Феттель, я понимал, что он на другой тактике, поэтому пропустил его. Год получился сложным, не таким, каким бы мы хотели его видеть. Но в последнее время мы плодотворно работали.

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