Кими Райкконен: "Машина была хороша на протяжении всех выходных"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен после финиша на "Гран-при США" отметил, что болид был хорош на протяжении всех выходных. Финский гонщик одержал 21-ю победу в своей карьере.

- Это был превосходный уик-энд. Машина была хороша на протяжении всех выходных, - приводит BBC слова Райкконена. - У меня был хороший старт, я сильно атаковал. Но ближе к финишу шины были не в лучшем состоянии. У Ферстаппена была такая же проблема, но у нас была высокая и постоянная скорость.

Счастлив, что все сложилось так удачно. Мне хватило резины, так что мы нашли баланс. Сделали все хорошо, чтобы победить.