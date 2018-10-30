Кими Райкконен: "Использовал весь свой опыт, чтобы остаться на тактике одного пит-стопа"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен остался доволен тем, как сработала его стратегия на "Гран-при Мексики". Финн был единственным из финишировавших, кто использовал тактику одного пит-стопа, и закончил гонку третьим.

– Учитывая мою стартовую позицию, я хотел попробовать оригинальную тактику, – цитирует F1i Райкконена. – Были проблемы с шинами, но я использовал весь свой опыт, чтобы удержаться в режиме одного пит-стопа. Конечно, всегда хочется большего. Но мы двумя машинами финишировали в первой тройке. Даже в таких условиях тяжело будет обыграть "Мерседес". Сделаем все возможное для этого на последних двух этапах.